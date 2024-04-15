В МВД Омска узнали о новой схеме кибермошенников, крадущих деньги

В управлении МВД России по Омской области раскрыли новую мошенническую схему киберпреступников.

Если раньше они часто представлялись сотрудниками банка, то сейчас начали маскироваться под специалистов Росфинмониторинга и «Госуслуг».

Аферисты звонят потенциальным жертвам и предлагают установить антивирус, чтобы защитить свой смартфон.

Приложение оказывается программой с удаленным доступом. Она позволяет получить данные, хранящиеся на устройстве. К примеру, мошенники легко узнают, сколько денег лежит на карте. Если сумма приличная, то они сделают все, чтобы ей завладеть.

«Сотрудники Росфинмониторинга, полиции и "Госуслуг" не осуществляют звонки гражданам, не рассылают SMS-сообщения и письма по электронной почте с просьбой установить какое-либо приложение на мобильное устройство», — предупредили в омском управлении МВД в Telegram-канале.

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