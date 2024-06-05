Ездящим на такси жителям Омска предложат новый тариф

С сегодняшнего дня, 5 июня, для жителей Омска расширяется выбор тарифных планов такси.

Появилась возможность воспользоваться более комфортным вариантом. В городе у «Яндекс.GO» теперь доступны автомобили класса «Комфорт+».

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За такое авто, конечно, придется заплатить больше, но и поездка будет гораздо приятнее. Водители обязаны будут предоставить зарядку для телефона при необходимости, а также создать все условия для комфорта.

На заказ по этому тарифу будут приезжать только иномарки, например, Skoda Octavia, Haval Jolion, Toyota Camry и другие, пишет omskinform.ru.

Ранее в МВД Омска узнали о новой схеме кибермошенников, крадущих деньги.