В Санкт-Петербурге начали изощренно обманывать пожилых людей

Мошенники разработали новый метод обмана, который они начали испытывать на жителях Санкт-Петербурга. Эти хитрецы подходят к своим потенциальным жертвам, представляясь работниками коммунальных служб или ремонтных компаний. Они утверждают, что необходимо срочно заменить счетчики, входные двери, фильтры для очистки воды или что-то другое. Аферисты ссылаются на городские программы и обещают помощь в возвращении потраченных средств, которые, конечно же, присваивают себе.

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Иногда они действительно выполняют какую-то работу, но по значительно завышенной цене — лишь бы поставить «галочку».

Как правило, в силу своей излишней доверчивости на подобные уловки попадаются люди пожилого возраста. Спустя некоторое время, поделившись случившимся со своими взрослыми детьми, соседями или представителями управляющей компании, люди осознают, что стали жертвой обмана, затем обращаются в полицию.

Специалисты отмечают, что зачастую мошенники используют манипуляции и психологические трюки. Чтобы аферисты даже не пытались использовать свои методы воздействия, пожилым людям не стоит вступать в беседы с незнакомцами, пишет spbvedomosti.ru.

Ранее стало известно о том, что работающим пожилым людям вновь начнут индексировать пенсии. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал дату начала пересчетов.