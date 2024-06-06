В Челябинской области пожилая женщина незаконно получила 700 тысяч рублей пенсии

Пенсионерка из Копейска, что в Челябинской области, в течение шести лет получала двойную пенсию вместо положенной одной. Об этом стало известно из сообщения регионального главка.

Согласно предоставленной информации, за прошедшие годы 77-летняя женщина незаконно присвоила более 700 тысяч рублей.

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Дело в том, что в 2008 году государство назначило ей пенсию в связи с потерей кормильца. При этом она была осведомлена о том, что гражданин, имеющий право на различные пенсии, может получать только одну — по своему выбору.

Позже пенсионерка начала забирать себе социальные выплаты по старости. В отношении нее было возбуждено уголовное дело, пишет ura.news.

Ранее стало известно о том, что Ozon в Челябинске начал задерживать заказы.