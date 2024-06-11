Петербуржец обрадовался возобновлению индексации работающим пенсионерам

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поддержали справедливую инициативу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова вернуть индексацию пенсий работающим пожилым людям.

Известно о том, что перерасчет начнут делать с 1 февраля следующего года. Индексацию для работающих пенсионеров не проводили с 2016 года.

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Житель Санкт-Петербурга, капитан ледокола «Невская застава» Александр Бильмак обрадовался такому решению. Мужчина рассказал, что вышел на пенсию в 55 лет, свою работу бросать не собирался.

«Моя пенсия — 15 тысяч, и, по моим подсчетам, с индексацией она должна составлять 25 тысяч рублей», — рассказал он.

Пенсионер считает, что это справедливое и честное решение по отношению к пожилым людям.

Ранее стало известно о том, что женщине переплатили пенсии на полтора миллиона рублей. Оказалось, что ей шли сразу два зачисления. Деньги гражданка долгое время получала незаконно.

По материалам: iz.ru, spbdnevnik.ru.