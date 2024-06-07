В Волгоградской области пожилая женщина законно получила 1 миллион рублей пенсии

Пенсионерка из Тракторозаводского района, что в Волгограде, смогла забрать у государства законный миллион рублей пенсии. Об этом рассказали в прокуратуре региона.

Дело в том, что, как выяснилось, ей без каких-либо оснований отказали в перерасчете базы пенсии, а дальше — и в назначении выплаты, причитающейся ежемесячно.

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В 2002 году женщине установили вторую группу инвалидности с ограничением способности к трудовой деятельности третьей степени. В этом случае должна быть надбавка к базовой части.

С 2005 года пенсионерка стала получать субсидию, положенную инвалидам второй группы. Инвалидность была установлена до 2019 года, что не предполагает дальнейшее ее подтверждение при регулярном освидетельствовании. Однако после отказа явиться на осмотр ей перестали делать начисления.

Справедливость была достигнута только после прокурорского иска в Ворошиловский суд, который встал на сторону пожилой женщины. Пенсионерке была назначена выплата больше одного миллиона 130 тысяч рублей.

Ранее стало известно о том, что двум категориям россиян могут разрешить уходить на пенсию в 50 лет.