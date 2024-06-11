Четверка направлений стала самой популярной для отдыха в середине июня

День России, который отмечается 12 июня, многие жители нашей страны решили провести на Черноморском побережье. Популярными направлениями на середину первого летнего месяца стали курорты Сочи, о чем свидетельствуют данные Российского союза туриндустрии.

Каждый четвертый из тех, кто планирует провести свой отпуск на море, отдал предпочтение Адлеру, каждый пятый — мечтает насладиться атмосферой самого центра Сочи.

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Не менее востребованным направлением стал Санкт-Петербург, на долю которого приходится около 13% бронирований интернет-магазина туров Travelata.ru.

За ним следует еще одно южное направление — Имеретинский курорт.

Стоимость недельного отдыха, включающего в себя праздничный день 12 июня, колеблется в пределах от 50 до 100 тысяч рублей, пишет rbc.ru.

Ранее стало известно, что многим россиянам в этом году придется добираться до Черного моря на личным транспорте.