Четверка направлений стала самой популярной для отдыха в середине июня

Чемодан. Фото: freepik.com

Россияне уже устремляются на юг.

День России, который отмечается 12 июня, многие жители нашей страны решили провести на Черноморском побережье. Популярными направлениями на середину первого летнего месяца стали курорты Сочи, о чем свидетельствуют данные Российского союза туриндустрии.

Каждый четвертый из тех, кто планирует провести свой отпуск на море, отдал предпочтение Адлеру, каждый пятый — мечтает насладиться атмосферой самого центра Сочи.

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Не менее востребованным направлением стал Санкт-Петербург, на долю которого приходится около 13% бронирований интернет-магазина туров Travelata.ru.

За ним следует еще одно южное направление — Имеретинский курорт.

Стоимость недельного отдыха, включающего в себя праздничный день 12 июня, колеблется в пределах от 50 до 100 тысяч рублей, пишет rbc.ru.

Ранее стало известно, что многим россиянам в этом году придется добираться до Черного моря на личным транспорте.

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