Многим отпускникам в 2024 году добираться до Сочи придется на машине

Россияне сметают билеты на поезда до Сочи, а туры дорожают из-за повышения стоимости авиабилетов. Как говорят эксперты рынка, ценники в среднем поднялись на 34%.
Судя по дефициту мест в южных поездах, многим отпускникам в летнем сезоне придется ехать к Черному морю на своих автомобилях.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Если брать стоимость перелетов из Москвы в Сочи и обратно, то на начало июня это больше 17 тысяч рублей — для одного человека. В июле стоимость уже выше 28 тысяч рублей, а в августе и вовсе уходит за 30 тысяч рублей.
Стоит отметить, что аэропорты Анапы, Геленджика и Крыма все еще остаются закрытыми, пишет sochi1.ru.
Ранее стало известно, что в Краснодарский край уже пришла летняя жара.
Читайте также: