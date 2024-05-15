Жителей Санкт-Петербурга в июне ждет короткая рабочая неделя

Работающие жители Санкт-Петербурга смогут насладиться еще одной короткой трудовой неделей. Несмотря на то, что майские праздники остались позади, впереди еще один праздник и дополнительный отдых.

Речь идет о праздновании Дня России. Он отмечается 12 июня.

Эта дата приходится на середину недели, а именно — на среду. Кроме того, 11 июня будет сокращенным рабочим днем на один час. Это дает отличную возможность заранее спланировать свой отдых

По материалам peterburg2.ru

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