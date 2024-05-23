Жителям Санкт-Петербурга рассказали о новой системе работы «Госуслуг» через «ВКонтакте»

Жители Санкт-Петербурга, активно использующие портал и приложение «Госуслуги», в скором времени получат новую возможность. Теперь можно будет заходить в сервис через социальную сеть «ВКонтакте».

Это стало возможным благодаря старту пилотного проекта в Санкт-Петербурге. Если его реализация пройдет успешно, то данная опция станет доступна и для жителей других регионов. Об этом сообщил вице-губернатор Станислав Казарин в своем Telegram-канале.

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В дальнейшем планируется создание цифровой экосистемы, которая позволит получать уведомления от государственных органов через приложение «Мессенджер», пишет spbdnevnik.ru.

Ранее жителям Санкт-Петербурга рассказали о короткой рабочей неделе.