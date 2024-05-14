В Кемеровской области женщине переплатили пенсии на 1,5 млн рублей

Пенсионерка должна будет вернуть1,5 млн рублей выплаченных ей государством денег. Фото Global Look Press

Суд обязал пожилую женщину вернуть эту сумму.

Кузбасское подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обратилось в судебные органы с иском против пенсионерки из населенного пункта Мыски. Ее обвиняют в незаконном получении пенсии по старости на общую сумму свыше 1 500 000 рублей.

Согласно информации, предоставленной пресс-центром УСД по Кемеровской области, в 2023 году жительнице Кузбасса была установлена пенсия по старости на основе ее собственного заявления. Однако она умолчала о том, что еще в 1993 году начала получать пенсию в Республике Казахстан.

В 2020 году стало известно о двойном начислении пенсии, после чего выплаты в России были прекращены. Тем не менее, гражданка смогла получить 1 545 353 рубля.

Судебное решение обязывает пенсионерку вернуть не только сумму полученных ею средств, но и уплатить государственную пошлину, пишет vse42.ru.

Ранее стало известно о том, что в городе-курорте Сочи появился «развод» отдыхающих на деньги с временными татуировками.

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