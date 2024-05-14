В Кемеровской области женщине переплатили пенсии на 1,5 млн рублей

Кузбасское подразделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации обратилось в судебные органы с иском против пенсионерки из населенного пункта Мыски. Ее обвиняют в незаконном получении пенсии по старости на общую сумму свыше 1 500 000 рублей.

Согласно информации, предоставленной пресс-центром УСД по Кемеровской области, в 2023 году жительнице Кузбасса была установлена пенсия по старости на основе ее собственного заявления. Однако она умолчала о том, что еще в 1993 году начала получать пенсию в Республике Казахстан.

В 2020 году стало известно о двойном начислении пенсии, после чего выплаты в России были прекращены. Тем не менее, гражданка смогла получить 1 545 353 рубля.

Судебное решение обязывает пенсионерку вернуть не только сумму полученных ею средств, но и уплатить государственную пошлину, пишет vse42.ru.

Ранее стало известно о том, что в городе-курорте Сочи появился «развод» отдыхающих на деньги с временными татуировками.

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