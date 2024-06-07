Сеть «Жизньмарт» Екатеринбурга предложила компенсировать отравившейся 154 рубля за бутерброд

Продуктовая сеть «Жизньмарт» предложила компенсацию в размере 154 рублей жительнице Екатеринбурга за отравление некачественным бутербродом.

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Когда пострадавшая обратилась к менеджеру одной из точек, ей предложили смехотворную выплату, несмотря на первоначальные заявления владельца сети о компенсациях в миллион рублей. В качестве дополнительной помощи все же была предложена оплата лечения.

Позже с семьей связался сам предприниматель Иван Зайченко и сообщил, что для получения компенсации необходимо дождаться завершения расследования, пишет ural-meridian.ru.

Ранее сообщалось, что компенсация отравившимся составит миллион рублей, если вред здоровью будет подтвержден медицинскими специалистами.