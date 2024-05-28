В Екатеринбурге штраф за безбилетный проезд вырастет в 25 раз

Жителям Екатеринбурга, которые ездят в общественном транспорте без билетов, придется платить больше, если они попадутся контролеру.

В течение длительного времени штраф составлял всего 100 рублей. Однако депутаты Законодательного собрания приняли решение увеличить эту сумму до 2500 рублей.

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В мэрии Екатеринбурга отметили, что в городском транспорте достаточно много пассажиров, которые не оплачивают проезд. Причина в том, что штраф в 100 рублей никого не пугает.

Ранее в Екатеринбурге придумали по-хитрому ловить «зайцев» в трамваях. Новый способ испытают в вагонах, следующих по 18-му маршруту.