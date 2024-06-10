В Самаре поклонники увидели искренние слезы SHAMAN'a

В Самаре в прошедшие выходные с аншлагом прошел концерт популярного исполнителя SHAMAN'a, который принес радость и волнение поклонникам.

Ярослав Дронов представил новую песню «Мама», а также подарил местным поклонницам возможность почувствовать себя королевами. Во время выступления артист был так тронут, что не смог сдержать слез.

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«Он настолько сильно проникается каждой своей песней, что во время исполнения композиции о России заплакал, пока толпа пела. После окончания трека он поблагодарил нас», — сказал зритель музыкального шоу.

Множество фанатов стали приходить задолго до начала концерта. Впечатляющая очередь образовалась рядом с Дворцом спорта имени Владимира Высоцкого, пишет samara.kp.ru.

Ранее SHAMAN на концерте в Королеве довел до слез фанатов проникновенным пением.