SHAMAN на концерте в Королеве довел до слез фанатов проникновенным пением

SHAMAN на концерте в Королеве не стал исполнять свою новую песню «Любимая женщина», на которую он презентовал клип. Композицию очень ждали поклонницы, но, судя по отзывам с концерта, этот подарок Ярослав Дронов оставил для своей новой программы.

Одним из самых трогательных исполнений поклонники из Королева посчитали, когда Ярослав Дронов запел о родных местах и о России, предложив всем в зале спеть вместе с ним. А зрители с удовольствием поддержали, обрадовавшись такой возможности. У некоторых поклонников от атмосферного выступления на глаза наворачивались слезы.

«Там, где поет душа. Там, где легко дышать», — пел SHAMAN свою композицию «Моя Россия».

Ранее стало известно о том, что SHAMAN приедет в Магнитогорск, чтобы поздравить город с днем рождения.

По материалам YouTube-канала MIGmoscowfangroup, Дзен-канала «Вдохновения фрилансера».