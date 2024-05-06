В Самаре SHAMAN вышел на сцену без обручального кольца. В городе он принял участие в гала-концерте форума «Гитары в строю».

Поклонники обратили внимание на то, что в Самаре артист был без кольца на безымянном пальце, хотя находится в законном браке с пиарщицей Еленой Мартыновой.

Это показалось странным некоторым зрителям. Однако и сам певец признается, что сейчас большое место в его жизни занимает музыка. Очевидно, что из-за гастролей времени на семью стало меньше.

«Для меня, как для артиста, видеть аншлаги на концертах уже третий год подряд — это чудо, это самый главный подарок. С одной стороны это очень радостно, с другой — накладывает отпечаток на общение с моей семьей, близкими людьми», — цитирует Ярослава Дронова tvcenter.ru.

SHAMAN как-то уже объяснял, что сознательно не выходит на сцену с обручальным кольцом на пальце. В программе «Ты не поверишь!» телеканала НТВ он сказал, что просто боится потерять символ любви и верности во время одного из номеров своего шоу. По этой причине и в Самаре артист был без кольца.

Ранее стало известно о том, что SHAMAN может войти в число самых знаковых музыкантов за всю историю России.