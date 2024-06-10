В Институте географии РАН указали на территории России, где ждут скорого появления торнадо

В регионах России с течением времени можно ожидать увеличения количества природных аномалий, к примеру, речь идет о торнадо. Об этом сообщила ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева.

По ее словам, вероятность возникновения торнадо будет возрастать как в европейской, так и в азиатской частях России. Это касается и Москвы, где подобные явления считаются редкими.

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Эксперт связывает прогнозируемые аномалии с глобальным потеплением, как сообщает rbc.ru.

Стоит отметить, что в конце прошлой недели смерчи были зафиксированы в Челябинской области и Башкортостане.

Ранее стало известно о том, что на новой неделе с 10 по 16 июня в Москве будет жара и град.