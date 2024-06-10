На новой неделе с 10 по 16 июня в Москве будет жара и град

Начало новой недели в Москве обещает быть дождливым, предупреждает руководитель прогностического центра «Meteo» Александр Шувалов.

Несмотря на прогнозируемые осадки, москвичи смогут почувствовать приход настоящего лета. Как утверждает метеоролог, ожидается всплеск тепла — до +28 градусов, однако солнца будет мало.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

«В понедельник и вторник, 10 и 11 июня, прогнозируются кратковременные дожди. Местами возможны грозы и даже град», — сказал синоптик.

Предполагается, что в ночные часы столбик термометра не опустится ниже +15 градусов, сообщает news.ru.

Ранее ученые предупредили о новой магнитной буре, которая будет ощущаться сегодня вечером.