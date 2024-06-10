Сибирские астрономы предупредили о новой магнитной буре 10 июня

Первый летний месяц оказался богатым на геомагнитные возмущения. Сегодня, 10 июня, метеопаты вновь столкнутся с последствиями солнечных вспышек.

Наиболее ощутимыми колебания будут ближе к вечеру понедельника, однако, как подчеркнул директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев, буря будет умеренной.

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Новосибирский астрофизик Александр Димов также отмечает, что колебания не будут такими сильными, как в случае с предыдущей магнитной бурей.

Тем не менее, метеозависимым людям в период колебаний стоит снизить нагрузку и быть более внимательными к своему состоянию, пишет vn.ru.

Ранее ученый объяснил, почему сибиряки стали чаще видеть полярное сияние.