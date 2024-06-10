Сибирские астрономы предупредили о новой магнитной буре 10 июня

Солнце. Фото Global Look Press

Она ожидается умеренной, но метеопаты все же могут ощутить последствия вспышек на Солнце.

Первый летний месяц оказался богатым на геомагнитные возмущения. Сегодня, 10 июня, метеопаты вновь столкнутся с последствиями солнечных вспышек.

Наиболее ощутимыми колебания будут ближе к вечеру понедельника, однако, как подчеркнул директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев, буря будет умеренной.

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Новосибирский астрофизик Александр Димов также отмечает, что колебания не будут такими сильными, как в случае с предыдущей магнитной бурей.

Тем не менее, метеозависимым людям в период колебаний стоит снизить нагрузку и быть более внимательными к своему состоянию, пишет vn.ru.

Ранее ученый объяснил, почему сибиряки стали чаще видеть полярное сияние.

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