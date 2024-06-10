Мечтающим о своей квартире в Сочи сказали, что самая дешевая «трешка» стоит 22 млн рублей

Многие россияне проявляют интерес к жилой недвижимости в Сочи. Аналитики агентства «ОНИКС-Недвижимость» поделились информацией о стоимости самой доступной трехкомнатной квартиры в городе-курорте.

Сумма, которую необходимо отдать за такую квартиру, относительно невелика для жилья в центральной части южного города — 22 миллиона рублей.

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Если сравнивать эту цену со средними показателями мая, то самое бюджетное предложение окажется в три раза дешевле. В конце весны «трешка» по медиане рынка стоила 69,4 млн рублей, сообщает kubnews.ru.

Ранее стало известно о том, что многим отпускникам в этом году на Черное море придется ехать на своей машине.