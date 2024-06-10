В Чите учителей обяжут следить за подписками учеников в социальных сетях

С нового учебного года в Чите учителя будут обязаны мониторить социальные сети учащихся. Об этом сообщил пресс-секретарь комитета образования Читы Гэсэр Раднаев.

Педагоги должны будут отслеживать интересы ребенка и контролировать его активность в сети. Если на странице ученика будет обнаружен опасный контент или подписки на подозрительные группы, учителю придется принять соответствующие меры.

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Как уточняют представители Минобразования края, данная обязанность будет возложена на классных руководителей. Об этом сообщает nakanune.ru.

Ранее стало известно о том, что выпускников перед ЕГЭ проверяли вплоть до нижнего белья.