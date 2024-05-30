Житель Читы отсудил у магазина миллион рублей за неисправный холодильник

Житель Читы смог добиться от магазина компенсации в размере почти миллион рублей за неисправный холодильник, который он приобрел за 200 тысяч рублей.

После обнаружения неисправности в работе ледогенератора покупатель обратился к продавцу с претензией, но получил отказ. В итоге дело дошло до суда, который постановил взыскать с магазина стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф, общая сумма составила 325 тысяч рублей.

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Однако Забайкальский краевой суд увеличил размер неустойки и штрафа, и теперь магазину предстоит выплатить сумму в 850 тысяч рублей.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный спор мужчины с магазином, ранее он получил компенсацию в размере около 200 тысяч рублей за неисправную кофемашину, пишет zabnews.ru.

Ранее мужчине удалось отсудить у магазина 244 тысячи рублей за сломанный телевизор.