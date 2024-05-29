Воронежских выпускников перед ЕГЭ проверяли вплоть до нижнего белья

В Воронеже выпускники школы столкнулись с необычным требованием при прохождении металлодетектора перед сдачей Единого государственного экзамена. По словам одного из учеников, в пункте проведения экзамена наблюдатели настояли на том, чтобы он снял брюки, поскольку металлоискатель отреагировал на них.
Собеседник подчеркнул, что у него не было при себе телефона или шпаргалок, а на одежде отсутствовали металлические элементы.
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Как пишут СМИ, подобное требование предъявлялось и к девушкам, которых также вынуждали снимать предметы одежды, включая нижнее белье.
Представители регионального правительства подтвердили, что им известно об этом инциденте. В ближайшее время планируется провести анализ записей с камер видеонаблюдения в пункте проведения экзамена для выяснения всех обстоятельств произошедшего, пишет издание «Известия».
Ранее школьникам перечислили вещи, которые нельзя брать на ЕГЭ.
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