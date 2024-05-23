В Новосибирске женщине не вернули 100 тысяч рублей, которые не зачислил банкомат

У жительницы Новосибирска произошел неприятный инцидент с банкоматом. Она внесла на свой счет сто тысяч рублей, но деньги не были зачислены, машина не вернула купюры.

Это происшествие коснулось средств клиента туристической фирмы, где работает женщина.

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Она незамедлительно обратилась в банк, где ей посоветовали подать заявку на рассмотрение ситуации. После жалобы специалисты провели проверку, но не обнаружили лишних денег.

В результате женщине не вернули пропавшие средства, она была вынуждена обратиться в прокуратуру.

«Должны были провести инкассацию <…> Я подозреваю, что это нечистоплотные сотрудники на руки присвоили наши средства», — поделилась она с novos.mk.ru.

Ранее стало известно о новом мошенничестве с купюрами в 100 и 5000 рублей.