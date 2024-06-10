В Москве 15 июня пройдет Всечувашский «Акатуй» с большой развлекательной программой

15 июня в Москве пройдет Всечувашский «Акатуй». Организаторы праздничного мероприятия предусмотрели для гостей пять площадок.

На «Акатуй» приедет глава Чувашии Олег Николаев. Он поднимется на главную сцену ВДНХ в 14 часов.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

На полдень запланирован старт праздничного шествия от фонтана «Дружбы народов».

Для гостей будут открыты анимационные площадки, пройдут кукольные представления и чтения стихов на чувашском языке. Все это состоится до 18 часов.

Для любителей спорта запланирован турнир по национальной борьбе Керешу, который стартует в 13 часов.

В «Доме российской кухни» покажут, как нужно готовить национальные блюда Чувашии. Все желающие смогут научиться делать суп из субпродуктов «Какай шурпе» и традиционный свадебный пирог «Хуплу».

В 18 часов начнется музыкально-танцевальная программа. В ней примут участие воспитанники чувашской государственной филармонии «Сявал», «Бельканто», «Сеспель». На сцену поднимется народная артистка Чувашской Республики Августа Уляндина, а также группа «Ярды», артист Алексей Московский.

Ранее стало известно, какая погода будет на этой неделе в Москве.