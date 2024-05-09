Мария Осадник и Евгений Покровский в шоу «Поехали!» узнали, что интересно посмотреть в Чувашии

На этой неделе программа «Поехали!» Первого канала отправилась в увлекательное путешествие по Чувашской республике.

Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский провели незабываемые дни в Чебоксарах, где они посетили знаменитую статую и символ Чувашии — «Мать-покровительницу». Они встретились с автором и создателем этого монумента Владимиром Нагорновым, который поделился с ними историей создания этого огромного памятника. Под его руководством ведущие попробовали свои силы в скульптуре, создав символические фигурки для проекта «Поехали!».

Осадник и Покровский погрузились в чувашскую культуру, исполняя народный танец и пробуя национальную еду, включая соленый творог. Они также посетили чувашский национальный театр кукол, где им удалось проявить свои актерские таланты в импровизированной кукольной постановке.

И, конечно же, они не стали исключать из своего маршрута посещение производства знаменитого чувашского крем-меда. Это нежный десерт, получаемый путем длительного взбивания натурального меда.

Не пропустите программу «Поехали!» на Первом канале — в субботу в 12.15.

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