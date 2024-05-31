Черное море сейчас холоднее, чем Москва-река

К самому концу мая вода в Москве-реке стала даже теплее, чем в Черном море в Краснодарском крае. Это подтвердил ведущий синоптик «Фобоса» Евгений Тишковец.

На Кубани температура моря у берегов курортов достигает +19 градусов.

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Поверхностный же слой воды в Москве-реке у Звенигорода прогрелся до 21 градуса, поделился своими наблюдениями метеоролог в своем Telegram-канале.

В Москве сейчас стоит довольно жаркая погода. До вечера столбик термометра поднимется до 30 градусов, однако ближе к завершению дня ожидается изменение погоды.

Москвичам обещают ливни. За ближайшие выходные может выпасть недельная норма осадков.

Ранее стало известно о том, что Черное море не успеет прогреться до комфортной температуры к началу сезона.