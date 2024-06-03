Отпускникам рассказали о разных способах обмана на деньги в Сочи

Отпускникам, которые собираются провести свои летние каникулы в Краснодарском крае, рассказали о самых популярных схемах обмана в Сочи.

Одной из таких является предложение аренды несуществующих апартаментов или обещание великолепного вида из номера, который в итоге оказывается расположенным в подвальном помещении. Отдыхающим стоит остерегаться заманчивых предложений экскурсий, такси и фотографий на фоне моря, цены на которые могут оказаться значительно завышены.

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Важно помнить, что в курортный сезон нередки случаи кражи ценных вещей из автомобилей с номерами других регионов. Поэтому владельцам транспортных средств рекомендуется не оставлять ценности в салоне машины при парковке, пишет abnews.ru.

Ранее рассказывалось о том, что в Сочи уже пришло настоящее летнее тепло.