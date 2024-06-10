Валиева рассказала о своем шоу про путешествия и мечте посетить Алтайский край

Фигуристка Камила Валиева рассказала, что будет снимать свое новое шоу про путешествия вместе Кариной Кросс.

Подопечная Этери Тутберидзе призналась, что есть место в России, которое она хотела бы обязательно посетить. Валиева хочет побывать в Алтайском крае, где потрясающая природа.

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Ее соведущая Карина Кросс сказала, что уже была в этом регионе и готова провести экскурсию напарнице.

Известно, что в одном из первых выпусков своего шоу девушки планируют отправиться в Карелию, пишет sport24.ru.

Ранее сообщалось о том, что Камила Валиева впервые после дисквалификации выступит в шоу Навки в Сочи.