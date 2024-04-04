Несколько сотен новосибирцев не отпускали Загитову с автограф-сессии

В Новосибирске фигуристку Алину Загитову буквально завалили блокнотами и листами с просьбами дать автограф. К ней выстроилась толпа поклонников — несколько сотен человек, одна из фанаток чемпионки попросила оставить свою подпись на коньке.

Спортсменка приехала в город в составе команды шоу Этери Тутберидзе. После программы «Чемпионы на льду» фигуристка устроила автограф-сессию. Она и не ожидала, что к ней выстроится целая толпа желающих.

Загитовой пришлось оставлять автографы с молниеносной скоростью — буквально «крутилась в акселе».

Одна из поклонниц протянула конек. Загитова его взяла и быстренько оставила свою подпись, совершенно не удивившись.

«Мест свободных не было. После выступления Алина устроила автограф-сессию, на которую собралась огромная толпа. Организаторам даже пришлось привлекать охрану, чтобы сдержать толпу», — рассказала одна из обожательниц фигурного катания.

Ранее стало известно о том, что Этери Тутберидзе пригласила в свое шоу и «русскую ракету» Александру Трусову, которая теперь официально тренируется в команде Евгения Плющенко. Она также выступила в Новосибирске.

Источник: ngs.ru.