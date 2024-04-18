Во Владивостоке с Туктамышевой во время прыжка на льду слетели штаны

Елизавета Туктамышева. Фото Global Look Press

Фигуристка не растерялась и продолжила программу шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

С чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой во время выступления во Владивостоке произошел курьез.

Когда фигуристка катала свой номер в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», с нее слетели брюки.

В номере она выступает под трек барбадосской певицы Рианны. Звезда льда сначала выходит к зрителю в красном костюме, а во время танца снимает его с себя, оставаясь в топе и шортах.

Однако во Владивостоке при приземлении после прыжка брюки слетели преждевременно. Фигуристка не растерялась — быстро сдернула их и отбросила к бортику. Небольшой инцидент не помешал звезде льда продолжить программу.

«Самое эффектное переодевание», — прокомментировала Туктамышева ЧП со своим костюмом в социальных сетях.

Ранее стало известно о том, что несколько сотен новосибирцев не отпускали Алину Загитову с автограф-сессии.

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