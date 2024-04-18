Во Владивостоке с Туктамышевой во время прыжка на льду слетели штаны

С чемпионкой мира 2015 года Елизаветой Туктамышевой во время выступления во Владивостоке произошел курьез.

Когда фигуристка катала свой номер в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», с нее слетели брюки.

В номере она выступает под трек барбадосской певицы Рианны. Звезда льда сначала выходит к зрителю в красном костюме, а во время танца снимает его с себя, оставаясь в топе и шортах.