После ругани с гаишниками Баста пошел пешком с VK Fest в Красноярске: «Ты лучший!»

В Красноярске после участия в VK Fest Басте пришлось пройтись пешком по Октябрьскому мосту. Фестиваль проходил в эти выходные на острове Татышев.
Горожане утверждают, что Василий Вакуленко после своего выступления покинул авто и пошел вместе со своими поклонниками. Машину рэпера не пропускали из-за образовавшейся на дороге пробки.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Как сообщают СМИ, Баста якобы вступил в словесную перепалку с сотрудниками ДПС. Именно после этого музыкант вышел из машины и продолжил путь пешком, пишет Telegram-канал Kras Mash.
«Баста, ты лучший!» — кричали фанаты, идущие рядом.
Ранее Василий Вакуленко дважды ошибся в названии площадки, выбранной для проведения VK Fest в Красноярске.
Читайте также: