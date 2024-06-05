В Красноярске Юрий Башмет рассказал о заграничных выступлениях: «Все запланированное переносится»

Побывавший в Красноярске всемирно известный музыкант и дирижер Юрий Башмет рассказал, почему не поедет за границу на ранее запланированные концерты. Некоторые из них пришлось отложить.

Дирижер Юрий Башмет отметил, что все — из-за введенных ограничений со стороны ряда государств, он и сам не спешит давать заграничные концерт.

«Все запланированное переносится из-за обоюдных санкций. Но ничего не отменялось», — сказал Юрий Башмет.

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Однако Юрий Башмет делает исключения. К примеру, недавно с симфоническим оркестром приезжал в Китай, был в Дубае и Абу-Даби, пишет krsk.aif.ru.

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