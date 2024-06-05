В Красноярске Басту затроллили из-за ошибки в названии площадки VK Fest

Красноярцы с юмором отреагировали на ошибку рэпера Басты, который неправильно указал место проведения музыкально-развлекательного фестиваля VK Fest в этом году. В своем видеообращении музыкант неверно произнес название острова Татышев, поставив ударение на букву «ы» и заменив «ш» на «щ».

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Многие жители города сразу же обратили внимание на эту оговорку и начали троллить Басту, а некоторые отнеслись к ней с юмором.

Стоит отметить, что в прошлом году Баста должен был выступить с концертом в Красноярске, но за день до назначенной даты отменил его. Поклонники, купившие билеты, столкнулись с трудностями при возврате денег за них.

Ранее стало известно о том, что на VK Fest в Красноярск приедут Милана Хаметова и Юлия Гаврилина.