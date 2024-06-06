Ученый объяснил, почему сибиряки стали чаще видеть полярное сияние

Жители Новосибирска стали чаще наблюдать полярное сияние. Ученый Роман Васильев объяснил, что причина этого явления кроется в геомагнитной обстановке, которая в последние недели была достаточно напряженной.

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Полюс Земли движется, происходят вспышки на Солнце, что в свою очередь вызывает магнитные бури. Именно в такие дни, когда над регионом бушевали бури, новосибирцы отчетливо видели северное сияние, и небо окрашивалось в разноцветные тона.

Совсем недавно сибиряки наблюдали над городом серебристые облака. Это также редкий и красивый феномен, пишет atas.info.

Последняя геомагнитная активность была в первые дни этой недели, а потом еще и накануне, 5 июня. Как говорят специалисты, следующие вспышки на Солнце ожидаются ближе ко второму месяцу лета.