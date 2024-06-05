Жители Новосибирска стали чаще покупать товары в хард-дискаунтерах

В Новосибирске наблюдается рост популярности хард-дискаунтеров, которые предлагают покупателям максимально привлекательные цены. Это происходит за счет упрощения сервиса. Такой подход требует меньших затрат со стороны бизнеса.

Эти магазины больше не воспринимаются как место для покупок только малообеспеченными людьми, поскольку жители города все чаще делают выбор в пользу экономии.

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Согласно данным аналитиков NielsenIQ, каждый пятый непродовольственный товар в городе продается именно в хард-дискаунтере. Через этот канал реализуется почти четверть всех батареек, пятая часть химии для дома и такой же объем средств для стирки, передает nsk.bfm.ru.

«Те же продукты — только дешевле. Но кроме этого они еще находят какие-то уникальные продукты, которые сами по себе дешевле», — сказал эксперт NielsenIQ Сергей Пахомов.

Ранее стало известно о том, что в Новосибирске женщине не вернули сто тысяч рублей, которые не зачислил банкомат.