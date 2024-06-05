Новосибирский агроном научила бороться с тлей при помощи простыни

Почти каждый новый дачный сезон многие садоводы сталкиваются с проблемой появления тли. Опытный агроном Людмила Шубина поделилась своими рекомендациями.

Она советует с самого начала сезона обрабатывать огород биологическим методом с использованием простого препарата — фитоверма. Это эффективный и безопасный способ борьбы с вредителями.

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Существуют специальные ловушки для тли, которые считаются наиболее экологичным методом. Для этого следует пропитать нетканый укрывной материал, напоминающий по форме простынь, молочной сывороткой и повесить его рядом с плодовыми деревьями.

Насекомых привлекает молочный запах, они садятся на материал, после чего застревают в нем и не могут улететь, сообщает sib.fm.

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