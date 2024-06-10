У волгоградцев началась сокращенная рабочая неделя

Жители Волгограда и других городов России на этой неделе получат дополнительный день для отдыха, в результате чего рабочая неделя станет сокращенной.

Причиной этого является празднование 12 июня Дня России, который является официальным выходным днем. У работающего населения будет возможность отдохнуть и насладиться праздничной атмосферой.

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Рабочие дни на новой неделе: 10, 11, 13 и 14 июня.

Стоит отметить, что в Волгоградской области 12 июня будет действовать ограничение на продажу алкоголя. Реализация алкогольных напитков будет разрешена только в заведениях общественного питания, пишет мтв.онлайн.

Ранее отдыхающих жителей Волгограда предупредили о штрафах за шашлык.