Волгоградец выиграл суд против магазина, который брал плату за пакеты

Житель Волгограда обратился в региональное управление Роспотребнадзора, поскольку при доставке продуктов на дом с него взяли плату за пакет. Оказалось, что стоимость упаковки включала в чек компания «Вкусвилл».
Покупатель указал на нарушение своих прав, как потребителя, у которого нет обязательства приобретать сопутствующие товары.
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Затем ведомство подало иск в суд, который встал на сторону волгоградца.
Стоит отметить, что на сайте магазина указано, что он может включить в стоимость заказа стоимость пакета или другой упаковки. Покупателю придется оплатить их, и у него нет права отказаться, что является недопустимым, пишет volgograd.kp.ru.
Ранее рассказывалось о том, что в Волгограде водитель не смог уехать с парковки из-за роя пчел на багажнике «Приоры».
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