Жителей Волгоградской области предупредили о штрафах до 120 тысяч рублей за шашлык

Волгоградцев предупредили о необходимости соблюдать меры предосторожности при организации пикников с шашлыком в лесных массивах, поскольку в регионе введен противопожарный режим. Эта мера предусматривает ответственность за разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

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Стоит отметить, что в области введены ограничения на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.

Физическим лицам за нарушение противопожарного режима грозит штраф до 4000 рублей, в то время как юридическим лицам, решившим устроить в лесу корпоратив с шашлыком, может быть выписан штраф до 120 000 рублей, сообщает bloknot-volgograd.ru.

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