В «Жизньмарте» Екатеринбурга вновь продают готовую еду, из-за которой произошло массовое отравление

В Екатеринбурге в сети магазинов «Жизньмарт» вновь появились онигири, которые ранее стали причиной массового отравления.

Роспотребнадзор временно запретил продажу этого продукта.

Другие новости читайте в Telegram-канале « Звездная пыль ».

Бизнесмен Иван Зайченко объяснил, что теперь готовые обеды поставляются в магазины с другой фабрики. Производство было подготовлено к запуску еще до происшествия.

Предприниматель заверил, что фабрика успешно прошла все проверки, выпускаемая ею продукция полностью безопасна для здоровья потребителей, пишет e1.ru.

Ранее жители Свердловской области начали ходить в «Жизньмарт» и облизывать куриные яйца, чтобы специально отравиться и получить обещанный владельцем сети миллион рублей. Многие покупатели сказали, что легко переживут отправление, если будут знать, что потом им заплатят.