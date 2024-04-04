В Сочи из-за явления фата-моргана корабли «зависли» в воздухе

В Сочи горожане с весенними туристами наблюдали редкое природное явление — фата-моргана. Из-за оптической иллюзии корабли, находящиеся над морем, начали «парить» в воздухе.
Такой эффект в природе встречается достаточно редко, потому что состоит из нескольких форм миражей. Для создания иллюзии нужны сразу четыре условия.
Одно из них — формирование нескольких слоев воздушного потока. Еще они должны быть разными по температуре и плотности.
Пляж и море. Фото: скриншот видео паблика «Типичный сочи» в соцсети «ВКонтакте»
Далее проходящие лучи света должны преломиться между этими прослойками воздуха. И последнее условие — безоблачное небо.
«Даже НЛО в Сочи отдыхают», — начали шутить подписчики паблика «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте».
«Выглядит страшно», — признавались другие.
Ранее стало известно, что чайки теперь зимуют не в Турции и Италии, а в Сочи. Об этом рассказал местный орнитолог.