В Сочи из-за явления фата-моргана корабли «зависли» в воздухе

В Сочи горожане с весенними туристами наблюдали редкое природное явление — фата-моргана. Из-за оптической иллюзии корабли, находящиеся над морем, начали «парить» в воздухе.

Такой эффект в природе встречается достаточно редко, потому что состоит из нескольких форм миражей. Для создания иллюзии нужны сразу четыре условия.

Одно из них — формирование нескольких слоев воздушного потока. Еще они должны быть разными по температуре и плотности.