В Сочи из-за явления фата-моргана корабли «зависли» в воздухе

Для оптической иллюзии должны сойтись четыре условия.

В Сочи горожане с весенними туристами наблюдали редкое природное явление — фата-моргана. Из-за оптической иллюзии корабли, находящиеся над морем, начали «парить» в воздухе.

Такой эффект в природе встречается достаточно редко, потому что состоит из нескольких форм миражей. Для создания иллюзии нужны сразу четыре условия.

Одно из них — формирование нескольких слоев воздушного потока. Еще они должны быть разными по температуре и плотности.

Пляж и море. Фото: скриншот видео паблика «Типичный сочи» в соцсети «ВКонтакте»

Далее проходящие лучи света должны преломиться между этими прослойками воздуха. И последнее условие — безоблачное небо.

«Даже НЛО в Сочи отдыхают», — начали шутить подписчики паблика «Типичный Сочи» в соцсети «ВКонтакте».

«Выглядит страшно», — признавались другие.

Ранее стало известно, что чайки теперь зимуют не в Турции и Италии, а в Сочи. Об этом рассказал местный орнитолог.

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