Дешевые квартиры и гостевые дома в Сочи могут заметно подорожать

Аренда бюджетных вариантов размещения в Сочи может стать дороже. Это связано с намерениями вывести из «серой зоны» частников, которые превратили свои квартиры и дома в мини-гостиницы. Об этом заявила заместитель главы города Сочи Светлана Калинина.

Такие предприниматели зачастую не выплачивают налоги. Если им придется оплачивать обязательные сборы, владельцы жилья могут повысить цены для туристов.

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В Сочи внедряется система учета туристов, которая будет показывать объекты размещения, владельцы которых не зарегистрированы как операторы курортного сбора, и передавать о них информацию в Федеральную налоговую службу, пишет tourdom.ru.

Ранее стало известно о том, что средняя цена номера в Сочи дошла почти до 18 тысяч рублей.