Система «все включено» в Сочи оказалась по карману тем, кто любит российский юг

Россияне все больше предпочитают отдых по системе «все включено». В связи с этим спрос на такой вид услуг увеличился на 20%.

Эксперты отмечают, несмотря на то, что стоимость такого размещения не является недосягаемой для многих туристов, цены могут возрасти в высокий сезон примерно на 10-15%.

Стоимость номера в трехзвездочных отелях начинается от 84 тысяч рублей за семидневный отдых на двоих с питанием «все включено». В случае четырехзвездочных отелей — нижняя планка цен находится примерно в таком же диапазоне, но верх доходит до 240 тысяч рублей, пишет newkuban.ru со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Ранее стало известно, что для отдыхающих в Сочи построят новую деревню.