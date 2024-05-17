Средняя цена номера в Сочи дошла почти до 18 тысяч рублей

Замечаете ли вы, насколько быстро растут цены на проживание в отелях Сочи? Сейчас они стали самыми дорогими в стране. По данным за первый квартал 2024 года, средняя стоимость номера в Сочи составила 17,8 тысячи рублей, что на 79% превышает цену в Московских отелях, где средняя цена остановилась на уровне 10 тысяч рублей.

Повышение цен на проживание в Сочи объясняется увеличением спроса и, соответственно, ростом доходов гостиничных предприятий. Но стоит помнить, что за этим повышением прибыли скрываются и возросшие расходы на содержание. Это неизбежно влияет на конечную стоимость предложения.

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Интересно то, что год назад разница в ценах была еще больше — доходила до 115%. В 2023 году пребывание в Сочи обходилось в 15,2 тысячи рублей, в Москве же — всего в 7,1 тысячи рублей, сообщает «РБК».

Ранее стало известно о том, что цены в столовых Кубани перед летним сезоном выросли в среднем в два раза.

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