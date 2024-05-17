Изображения монумента «Родина-мать» хотят запретить на сувенирном «ширпотребе»

Группа депутатов Государственной Думы разработала законодательное предложение, которое предусматривает ограничения на использование символов Победы на различных сувенирных изделиях. Важно отметить, что в число этих символов входит и статуя «Родины-матери», расположенная на Мамаевом кургане в Волгограде.

Депутаты стремятся предотвратить использование образа этого монументального сооружения на популярных сувенирах. К примеру, это зажигалки, фляги, пачки сигарет и другие объекты, которые не соответствуют высоким моральным и этическим стандартам.

Вместе с тем, власти намерены разрешить бесплатное использование изображения памятника в образовательных, просветительских и патриотических целях.

«Чтобы не было такого, что святые символы разрешали использовать на всем подряд, иначе смысл и суть их просто утратится», — цитирует novostivolgograda.ru депутата ГД Алексея Волоцкова.

Ранее стало известно о том, что Волгоградскую область во время майских праздников посетили больше 200 тысяч туристов.

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