«Родина-мать» попала под наблюдение специалистов из-за удививших горожан пятен

Специалисты музея-заповедника «Сталинградская битва» начали наблюдать за состоянием монумента «Родина-мать». Это стало необходимым из-за появления пятен, которые вызвали недоумение у горожан. Сначала они не понимали их происхождение.

Позже специалисты пояснили, что различия в отделке появились из-за выцветания цемента, рабочие могли использовать разные составы, свое влияние оказала и агрессивная внешняя среда.

«Музей-заповедник ведет натурные наблюдения за состоянием скульптуры "Родина-мать зовет!" и информирует заказчика о результатах наблюдений», — пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов.

Известно, что реставрация проводилась четыре года назад, а гарантийные обязательства на данный момент все еще действуют.

Ранее стало известно о том, что в Волгограде хотят восстановить историческое здание ЦУМа.