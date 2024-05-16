Волгоградскую область во время майских праздников посетили больше 200 тысяч туристов

Праздничные дни мая принесли Волгоградской области заметный рост туристического потока. За первую декаду месяца регион принял около 205 тысяч приезжих, что на 8% больше, чем в прошлом году, когда весенние праздники собрали около 190 тысяч гостей.

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По информации департамента экономического развития области, Волгоград и его окрестности подтвердили свою репутацию одного из самых привлекательных направлений для внутреннего туризма. Загрузка мест для размещения в городе составила почти 100%, а по области – 88%.

Прогулочные маршруты и навигация по городу стали еще более доступными благодаря усилиям специалистов из Центра развития туризма и международного сотрудничества Волгоградской области и волонтеров. Гости приезжали со всех уголков России, включая Москву, Уфу, Иркутск и многие другие города.

За первые три месяца текущего года Волгоградскую область посетило более 226 тысяч туристов, что на 3% больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о растущем интересе к региону, пишет volg.mk.ru.

Ранее стало известно о том, что «Родина-мать» попала под наблюдение специалистов из-за удививших горожан пятен.

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