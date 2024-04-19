В музее Волгограда впервые показали десятки личных вещей из дома Пахмутовой

В выставочном зале музея Ильи Машкова в Волгограде открылась экспозиция под названием «В песне — жизнь моя! К юбилею Александры Пахмутовой». Музейные сотрудники собрали тысячи снимков, разместили на стендах личные вещи, посетители смогут увидеть подарки от первых лиц разных стран, а также другие вещи композитора.

В музей привезли и любимый рояль Александры Пахмутовой. Во время экскурсии можно будет узнать, как создавались знаменитые композиции «Надежда», «Трус не играет в хоккей», «Мелодия».

На выставке представлен личный архив фотографий Александры Пахмутова и Николая Добронравова.

Многие предметы показываются впервые — до этого они хранились в доме Пахмутовой.

«В экспозиции ковры и награды, рукописи и трогательные личные вещи, которые окружали Александру Николаевну и Николая Николаевича. Они наверняка вызовут большой интерес. Вы никогда не видели ничего подобного», — цитирует «КП-Волгоград» директора музея Варвару Озерину.

Ранее стало известно о том, что монумент «Родина-мать зовет» в Волгограде взяли под наблюдение после появления на памятнике пятен, которые удивили местных жителей. Позже выяснилось, что это последствия реставрационных работ. Дело в том, что при их проведении взяли смесь другого состава. Заделанные участки, когда намокают, приобретают более темный цвет. Свою роль сыграла и агрессивная внешняя среда, поясняют специалисты.