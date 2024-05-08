Отпускники начали покупать авиабилеты в Сочи на несуществующие рейсы

Паспорт с билетами. Фото Global Look Press

Они продавались на двух площадках.

Мошенники занимались продажей поддельных авиабилетов на рейсы компании NordStar. Конечной точкой всех фальшивых маршрутов был Сочи.

Аферисты действовали под видом агентов на специализированных интернет-платформах.

В настоящее время все недействительные рейсы под брендом NordStar были сняты с площадок. В пресс-службе компании сообщили, что продавец обязуется возместить полную стоимость билетов всем, кто их приобрел, или обеспечить отправление по забронированному маршруту регулярным рейсом другой авиакомпании.

Перевозчик NordStar призывает своих клиентов в дальнейшем приобретать билеты только на официальном сайте, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее стало известно о том, что в Крыму теперь отдыхать прилично дешевле, чем в Сочи. Это касается и люксового, и бюджетного сегмента.

Источник: newkuban.ru.

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