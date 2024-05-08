Отпускники начали покупать авиабилеты в Сочи на несуществующие рейсы

Мошенники занимались продажей поддельных авиабилетов на рейсы компании NordStar. Конечной точкой всех фальшивых маршрутов был Сочи.

Аферисты действовали под видом агентов на специализированных интернет-платформах.

В настоящее время все недействительные рейсы под брендом NordStar были сняты с площадок. В пресс-службе компании сообщили, что продавец обязуется возместить полную стоимость билетов всем, кто их приобрел, или обеспечить отправление по забронированному маршруту регулярным рейсом другой авиакомпании.

Перевозчик NordStar призывает своих клиентов в дальнейшем приобретать билеты только на официальном сайте, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Ранее стало известно о том, что в Крыму теперь отдыхать прилично дешевле, чем в Сочи. Это касается и люксового, и бюджетного сегмента.

Источник: newkuban.ru.